Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед: прямая трансляция 30 декабря

Английская Премьер-лига: смотреть онлайн

Сегодня 30 декабря 2023 года, в рамках 20 тура Английской Премьер-лиги / чемпионата Англии по футболу 2023-2024, в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер», пройдет важный матч тура: ФК Манчестер Сити (Манчестер) принимает ФК Шеффилд Юнайтед (Шеффилд).

Начало прямого эфира 30 декабря в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед на русском языке, в прямом эфире и в записи!

 

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед: трансляция Rus

 

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед: видео обзор матча

 

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