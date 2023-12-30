Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед: прямая трансляция 30 декабря

Сегодня 30 декабря 2023 года, в рамках 20 тура Английской Премьер-лиги / чемпионата Англии по футболу 2023-2024, в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер», пройдет важный матч тура: ФК Манчестер Сити (Манчестер) принимает ФК Шеффилд Юнайтед (Шеффилд).

Начало прямого эфира 30 декабря в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед: трансляция Rus

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед: видео обзор матча