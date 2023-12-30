Аль-Таавун – Аль-Наср: онлайн видео 19 тур

30 декабря в городе Бурайда (Саудовская Аравия) на стадионе "Кинг Абдулла Спорт Сити", пройдет матч 19 тура Премьер-Лиги Саудовской Аравии / Чемпионата Саудовской Аравии по футболу 2023-2024: ФК Аль-Таавун (Бурайда) принимает команду Криштиану Роналду Аль-Наср (Эр-Рияд).

Начало прямого эфира 30 декабря в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч Аль-Таавун – Аль-Наср в прямом эфире и в записи!

Аль-Таавун – Аль-Наср: 19 тура - лучшие моменты

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