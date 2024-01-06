Арина Соболенко – Елена Рыбакина: финал WTA Брисбен - видео трансляция

Брисбен WTA 500 Австралия: смотреть онлайн7 января в Брисбене, Австралия, пройдет Финальный матч, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на хардовых кортах WTA 500 Брисбен 2024, так же известный, как Brisbane International presented by Evie 2024. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Москвичка, выступающая за Казахстан – Елена Рыбакина.

Начало прямого эфира 7 января в 07:30 по московскому времени. Смотрите Финальный матч турнира WTA Брисбен 2024: Арина Соболенко – Виктория Азаренко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Арина Соболенко – Елена Рыбакина: трансляция Rus

 

Арина Соболенко – Елена Рыбакина: видео обзор матча

 

Елена Рыбакина – Линда Носкова: 1/2 финала WTA Брисбен

 

Арина Соболенко – Виктория Азаренко: 1/2 финала WTA Брисбен

 

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