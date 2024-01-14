Соболенко – Зайдель: Australian Open 2024: видео трансляция

14 января 2024 в Мельбурне, Австралия, пройдет матч первого круга, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Элла Зайдель (Германия).

Начало прямого эфира 14 января ~ в 13:00 по московскому времени. Смотрите матч Арина Соболенко – Элла Зайдель, в прямом эфире и в записи!

Арина Соболенко – Элла Зайдель: трансляция

14 января: Расписание трансляций:

Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)

Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 10.30 (вечерняя сессия)

🇧🇷 Тьяго Сейбот Уайлд - 🇷🇺 Андрей Рублёв (05-30 мск)

🇷🇸 Новак Джокович - 🇭🇷 Дино Призмич (11-00 мск)

🇩🇪 Элла Зайдель - 🇧🇾 Арина Соболенко (13-00 мск)