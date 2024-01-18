Рыбакина – Блинкова: Australian Open 2024: прямая трансляция

18 января в Мельбурне, Австралия, пройдет матч второго раунда, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Анна Блинкова (Россия) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Начало прямого эфира 18 января ~ в 11:50 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Елена Рыбакина - Анна Блинкова, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Елена Рыбакина – Анна Блинкова: видео обзор матча

Елена Рыбакина – Анна Блинкова: трансляция Rus

Аранча Рус – Анна Калинская | Australian Open 2024 - видео