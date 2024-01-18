Рублев – Корда: Australian Open 2024: видео трансляция

19 января в Мельбурне, Австралия, пройдет матч третьего раунда, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Томас Себастьян Корда (США).
Начало прямого эфира 19 января ~ в 13:00 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Себастьян Корда – Андрей Рублев, на русском языке, в прямом эфире и в записи!
Себастьян Корда – Андрей Рублев: видео обзор матча
Себастьян Корда – Андрей Рублев: прямой эфир Rus
Анастасия Захарова – Магдалена Фреш: видео обзор матча
Australian Open 2024: Расписание матчей россиян 19 января
Мужчины:
03.00. Томаш Махач (Чехия) — Карен Хачанов (Россия, 15)
12.30. Себастьян Корда (США, 29) — Андрей Рублев (Россия, 5)
Женщины
05.00. Магдалена Фрех (Польша) — Анастасия Захарова (Россия, Q)
06.00. Мирра Андреева (Россия) — Диан Парри (Франция)
06.00. Элина Аванесян (Россия) — Марта Костюк (Украина)
11.00. Мария Тимофеева (Россия, Q) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 10)