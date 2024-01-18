Рублев – Корда: Australian Open 2024: видео трансляция

19 января в Мельбурне, Австралия, пройдет матч третьего раунда, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Томас Себастьян Корда (США).

Начало прямого эфира 19 января ~ в 13:00 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Себастьян Корда – Андрей Рублев, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Себастьян Корда – Андрей Рублев: видео обзор матча

Себастьян Корда – Андрей Рублев: прямой эфир Rus

Анастасия Захарова – Магдалена Фреш: видео обзор матча

Australian Open 2024: Расписание матчей россиян 19 января

Мужчины:

03.00. Томаш Махач (Чехия) — Карен Хачанов (Россия, 15)

12.30. Себастьян Корда (США, 29) — Андрей Рублев (Россия, 5)

Женщины

05.00. Магдалена Фрех (Польша) — Анастасия Захарова (Россия, Q)

06.00. Мирра Андреева (Россия) — Диан Парри (Франция)

06.00. Элина Аванесян (Россия) — Марта Костюк (Украина)

11.00. Мария Тимофеева (Россия, Q) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 10)