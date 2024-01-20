Рублев – Де Минаур: Australian Open 2024: прямая трансляция 21 января

21 января 2024 в Мельбурне, Австралия, пройдет матч четвертого раунда 1/8 финала, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Алекс Де Минаур (Австралия).

Начало прямого эфира 21 января ~ в 11:00 по московскому времени. Смотрите матч Алекс Де Минаур – Андрей Рублев, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Алекс Де Минор – Андрей Рублев: прямой эфир Rus

Открытый чемпионат Австралии 2024: прямой эфир Rus