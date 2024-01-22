Рублев – Синнер: Australian Open 2024: прямая трансляция

Открытый чемпионат Австралии: смотреть онлайн

23 января в Мельбурне, Австралия, пройдет матч пятого раунда – 1/4 финала, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 23 января ~ в 13:50 по московскому времени (матч задерживается). Смотрите матч Янник Синнер – Андрей Рублев, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

 

Янник Синнер – Андрей Рублев: видео обзор матча

 

Янник Синнер – Андрей Рублев: трансляция Rus

 

Комментарии ( 1 )
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д Ж
1 день назад
А Медведев вышел в полуфинал?
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