Соболенко – Крейчикова: Australian Open 2024: прямая трансляция

23 января в Мельбурне, Австралия, пройдет матч пятого раунда – 1/4 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Барбора Крейчикова (Чехия).

Начало прямого эфира 23 января ~ в 12:40 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Барбора Крейчикова – Арина Соболенко, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Расписание матчей Australian Open 2024: 1/4 финала 23 января

Женщины:

03:00 Линда Носкова (Чехия) – Даяна Ястремская (Украина, Q)

05:00 Марта Костюк (Украина) – Коко Гауфф (США, 4)

11:00 Барбора Крейчикова (Чехия, 9) – Арина Соболенко (Белоруссия, 2)

Мужчины:

06:30 Новак Джокович (Сербия, 1) – Тэйлор Фритц (США, 12)

12:30 Янник Синнер (Италия, 4) – Андрей Рублев (Россия, 5)

Барбора Крейчикова – Арина Соболенко: видео обзор матча

Барбора Крейчикова – Арина Соболенко: трансляция Rus

Кори Гауфф – Марта Костюк: видео обзор матча