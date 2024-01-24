Соболенко – Кори Гауфф: Australian Open 2024: прямая трансляция 25 января

25 января 2024 в Мельбурне, Австралия, пройдет полуфинальный матч – 1/2 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Кори Гауфф (США).

Начало прямого эфира 25 января в 11:30 по московскому времени. Смотрите матч Кори Гауфф – Арина Соболенко, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Расписание матчей Australian Open 2024:

Женщины 1/2 финала 25 января

11:30 Кори Гауфф (США) - Арина Соболенко (Беларусь)

13:00 Даяна Ястремская (Украина) - Чжен Циньвэнь (Китай)

Мужчины 1/2 финала 26 января

Новак Джокович (Сербия) - Янник Синнер (Италия)

Даниил Медведев (Россия) - Александр Зверев (Германия)

Australian Open 2024: прямая трансляция Rus