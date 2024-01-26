Соболенко – Чжэн Циньвэнь: Australian Open 2024: Финал прямая трансляция

Australian Open: смотреть онлайн

26 января 2024 в Мельбурне, Австралия, пройдет Финальный матч, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Чжен Циньвэнь (Китай).

Начало прямого эфира 26 января ~ в 11:30 по московскому времени. Смотрите матч Чжэн Циньвэнь – Арина Соболенко, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

 

Чжэн Циньвэнь – Арина Соболенко: прямой эфир Rus

 

Арина Соболенко – Кори Гауфф: 1/2 видео обзор

 

Барбора Крейчикова – Арина Соболенко: 1/4 видео обзор

 

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