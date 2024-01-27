Медведев – Синнер: Australian Open 2024: Финал прямая трансляция

Australian Open 2024: смотреть онлайн

28 января 2024 в Мельбурне, Австралия, пройдет Финальный матч, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 28 января в 11:30 по московскому времени. Смотрите матч Даниил Медведев – Янник Синнер, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

 

Янник Синнер – Даниил Медведев: прямой эфир Rus

 

Путь Даниила Медведева к финалу:

Даниил Медведев – Александр Зверев: 1/2 - видео обзор

 

Даниил Медведев – Хуберт Хуркач: 1/4 - видео обзор

 

Комментарии ( 5 )
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Никита Беловский
14 часов назад
Нужен дубль: Арина Соболенко и Даниил Медведев забирают 2 австралийских шлема!!!
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Никита Беловский
15 часов назад
Снова все прогнозы и стереотипы сломаны, Даниил взял 1 сет довольно легко. А Джокович и Алькарас в финал не вышли.
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V
Viola
16 часов назад
Все таки не покидает ощущение, что Даниил приехал побороться за титул, сам озвучивал в интервью, иначе бы уже уехал из Австралии... Возможно в процессе подготовки искали противоядие против Синнера, хотелось бы в это верить....
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Олег Свитов
Viola
15 часов назад
Да, Viola, такие же желания по Синнеру...
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Олег Свитов
19 часов назад
Что то опаска на матч: Синнер в отличной форме, легко обыграл Джоковича. Даниил 4.5 часа бился со Зверевым, истратил много сил. Все равно болеем за Россию, за Даниила Медведева!!! ✌😊
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