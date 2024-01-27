Медведев – Синнер: Australian Open 2024: Финал прямая трансляция

28 января 2024 в Мельбурне, Австралия, пройдет Финальный матч, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 28 января в 11:30 по московскому времени. Смотрите матч Даниил Медведев – Янник Синнер, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Янник Синнер – Даниил Медведев: прямой эфир Rus

Путь Даниила Медведева к финалу:

Даниил Медведев – Александр Зверев: 1/2 - видео обзор

Даниил Медведев – Хуберт Хуркач: 1/4 - видео обзор