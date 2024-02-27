Медведев – Шевченко: ATP Дубай 2024: прямая трансляция 27 февраля

ATP Dubai 2024:смотреть онлайн

27 февраля 2024 года в Дубае, ОАЭ, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Duty Free Tennis Championships, из категории ATP 500. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Александр Шевченко (Казахстан).

Начало прямого эфира 27 февраля в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 500 Теннисный чемпионат Дубая: Даниил Медведев – Александр Шевченко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

WTA Dubai 2024: прямой эфир Rus

 

Даниил Медведев – Александр Шевченко: прямой эфир Rus

 

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