Медведев – Сонего: ATP Дубай 2024: прямая трансляция 28 февраля

28 февраля 2024 года в Дубае, ОАЭ, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Duty Free Tennis Championships, из категории ATP 500. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Лоренцо Сонего (Иьалия).

Начало прямого эфира 28 февраля ~ в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 500 Теннисный чемпионат Дубая: Даниил Медведев – Лоренцо Сонего, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев – Лоренцо Сонего: прямой эфир Rus

WTA Dubai 2024: прямой эфир Rus