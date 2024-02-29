Медведев – Давидович-Фокина: ATP Дубай 2024: прямая трансляция

ATP Dubai 2024:смотреть онлайн

29 февраля 2024 года в Дубае, ОАЭ, пройдет матч 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Duty Free Tennis Championships, из категории ATP 500. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Начало прямого эфира 29 февраля ~ в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 500 Теннисный чемпионат Дубая: Даниил Медведев – Алехандро Давидович-Фокина, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Даниил Медведев – Давидович-Фокина: прямой эфир Rus

 

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