Рублев – Бублик: ATP Дубай 2024: прямая трансляция 1 марта

1 марта 2024 года в Дубае, ОАЭ, пройдет матч 1/2 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Duty Free Tennis Championships, из категории ATP 500. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Александр Бублик (Казахстан).

Начало прямого эфира 1 марта в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 500 Теннисный чемпионат Дубая: Андрей Рублев – Александр Бублик, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Андрей Рублев – Александр Бублик: трансляция Rus

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