Медведев – Умбер: ATP Дубай 2024: прямая трансляция 1 марта

1 марта 2024 года в Дубае, ОАЭ, пройдет матч 1/2 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Duty Free Tennis Championships, из категории ATP 500. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Уго Умбер (Франция).

Начало прямого эфира 1 марта в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 500 Теннисный чемпионат Дубая: Даниил Медведев – Уго Умбер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев – Уго Умбер: 1/2 прямой эфир Rus

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