Медведев – Карбальес Баэна: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция

В ночь с 9 на 10 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/32 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супертурнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, из серии Мастерс, еще известный, как 2024 Indian Wells Open. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Роберто Карбальес Баэна (Испания).

Начало прямого эфира 10 марта ~ в 07:30 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч ATP 1000 Индиан-Уэллс 2024: Даниил Медведев – Роберто Карбальес Баэна, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев – Карбальес Баэна: прямой эфир Rus

Теннис Индиан-Уэллс 2024: прямой эфир Rus

Тенниис: Индиан-Уэллс 2024: День 3 - видео обзор матчей

Результаты Индиан-Уэллс 2024 3-го игрового дня:

ATP

🇮🇹 Янник Синнер 6:3 6:0🇦🇺 Танаси Коккинакис

🇪🇸 Карлос Алькарас 6:7 6:0 6:1 🇮🇹 Маттео Арнальди

🇷🇺 Андрей Рублёв 7:6 6:1 🇬🇧 Энди Маррей

🇦🇺 Алекс де Минор 6:1 6:2 🇯🇵 Таро Даниэль

🇩🇪 Александр Зверев 6:4 6:4🇦🇺 Кристофер О’Коннелл

🇬🇷 Стефанос Циципас 6:3 6:2 🇫🇷 Люка Пуй

🇺🇸 Бен Шелтон 4:6 6:3 6:4 🇨🇿 Якуб Меншик

🇺🇸 Фрэнсис Тиафо 6:3 6:3

🇷🇸 Душан Лайович

🇨🇦 Денис Шаповалов 6:1 6:4 🇳🇱 Ботик Ван де Зандсхулп

🇨🇿 Иржи Лехечка 3:6 6:3 6:4 🇺🇸 Брендон Накашина

🇦🇷 Франциско Серундоло 6:2 3:1 🇰🇿 Александр Шевченко

🇨🇳 Чжан Чжичжэнь 6:7 6:3 7:5 🇺🇸 Александр Ковачевич

🇭🇺 Фабиан Марожан 3:6 7:5 6:4 🇨🇱 Николас Джарри

🇰🇿 Александр Бублик 6:4 6:1🇨🇳 Шан Цзюньчэн

🇧🇷 Тьяго Вилдж 6:1 7:5 🇷🇺 Карен Хачанов

🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим 6:4 6:1 🇫🇷 Констан Лестьенн

🇫🇷 Уго Гренье 7:6 7:5 🇫🇷 Александр Мюллер

🇨🇱 Алехандро Табило 4:6 6:3 7:5 🇷🇺 Павел Котов

🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна 6:4 6:4 🇮🇹 Флавио Коболли

🇳🇱 Таллон Грикспур 6:3 6:3 🇩🇪 Янник Ханфманн

🇩🇪 Ян-Леннард Штруфф 6:7 6:2 7:6 🇭🇷 Борна Чорич

🇸🇰 Лукаш Кляйн 7:6 6:4 🇺🇸 Николас Морено Де Альборан

WTA

🇵🇱 Ига Швёнтек 6:3 6:0 🇺🇸 Даниэль Коллинс

🇩🇰 Каролин Возняцки 7:6 6:3 🇭🇷 Донна Векич

🇦🇷 Надя Подороска 7:6 6:4 🇺🇸 Кайла Дэй

🇺🇸 Мэдисон Киз 6:4 4:6 7:6 🇺🇸 Хейли Баптист

🇩🇪 Анжелик Кербер 5:7 6:3 6:3 🇱🇻 Алёна Остапенко

🇺🇸 Кэти Волынец 6:4 6:4 🇹🇳 Онс Жабер

🇧🇷 Беатрис Хаддад Майа 7:5 6:2 🇸🇰 Ребекка Шрамкова

🇨🇿 Маркета Вондроушова 6:0

6:2 🇺🇸 Бернарда Пера

🇺🇸 Пейтон Стирнс 6:3 6:2 🇮🇹 Элизабетта Кочаретто

🇧🇬 Виктория Томова 6:4 7:6🇺🇸 София Кенин

🇮🇹 Ясмин Паолини 6:3 6:3 🇩🇪 Татьяна Мария

🇷🇺 Анна Калинская 7:5 3:6 6:4 🇺🇸 Тейлор Таунсенд

🇰🇿 Юлия Путинцева 7:5 6:1 🇷🇺 Екатерина Александрова

🇷🇺 Диана Шнайдер 5:7 7:6 6:3🇷🇴 Ана Богдан

🇨🇿 Мари Боузкова 7:5 6:1 🇷🇺 Анастасия Потапова

🇨🇿 Линда Носкова 6:3 7:5 🇮🇹 Камила Джорджи

🇷🇺 Анастасия Павлюченкова 6:3 6:1 🇪🇸 Нурия Парризас Диас

🇨🇳 Юань Юэ 6:4 6:1 🇫🇷 Варвара Грачёва

🇷🇺 Вероника Кудерметова 6:1 7:5 🇯🇵 Нао Хибино

🇺🇦 Марта Костюк 6:4 6:2 🇯🇵 Маи Хонтама