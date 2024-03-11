Медведев – Корда: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция

В ночь с 11 на 12 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, из серии Мастерс, еще известный, как 2024 Indian Wells Open. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Себастьян Корда (Чехия).

Начало прямого эфира 12 марта ~ в 05:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Индиан-Уэллс 2024: Даниил Медведев – Себастьян Корда, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев – Себастьян Корда: прямой эфир Rus

Теннис Индиан-Уэллс 2024: прямой эфир Rus

Результаты 5-го игрового дня Индиан-Уэллс 2024:

WTA

🇵🇱 Ига Швентек 6:4 6:0 🇨🇿 Линда Носкова

🇩🇰 Каролин Возняцки 6:2 4:6 6:0 🇺🇸 Кэти Волынец

🇮🇹 Ясмин Паолини 6:3 3:6 6:4 🇷🇺 Анна Калинская

🇩🇪 Анжелик Кербер 6:4 7:5 🇷🇺 Вероника Кудерметова

🇷🇺 Анастасия Павлюченкова 2:6 6:4 6:3 🇧🇷 Хаддад Майа

🇰🇿 Юлия Путинцева 6:4 6:1 🇺🇸 Мэдисон Киз

🇷🇺 Анастасия Потапова 6:1 6:1 🇦🇷 Надя Подороска

ATP

🇨🇿 Иржи Лехечка 6:4 6:4 🇷🇺 Андрей Рублев

🇪🇸 Карлос Алькарас 6:2 6:3 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим

🇮🇹 Янник Синнер 6:3 6:4 🇩🇪 Ян-Леннард Штруфф

🇺🇸 Бен Шелтон 7:6 3:6 7:6 🇦🇷 Франциско Серундоло

🇬🇷 Стефанос Циципас 6:3 6:3 🇺🇸 Фрэнсис Тиафо

🇩🇪 Александр Зверев 7:6 6:3 🇳🇱 Таллон Грикспур

🇭🇺 Фабиан Марожан 6:2 6:2 🇧🇷 Тьяго Вилдж

🇦🇺 Алекс Де Минор 7:5 6:0 🇰🇿 Александр Бублик