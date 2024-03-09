Соболенко – Стернс: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция

В ночь с 9 на 10 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/32 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, еще известный, как BNP Paribas Open 2024, из категории WTA 1000. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Пейтон Стернс (США).

Начало прямого эфира 10 марта в 05:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA 1000 Индиан-Уэллс 2024: Пейтон Стернс – Арина Соболенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Арина Соболенко – Пейтон Стернс: прямой эфир Rus

Теннис Индиан-Уэллс 2024: прямой эфир Rus