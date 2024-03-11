Соболенко – Радукану: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция 11 марта

11 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/16 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, еще известный, как BNP Paribas Open 2024, из категории WTA 1000. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Эмма Радукану (Великобритания).

Начало прямого эфира 11 марта ~ в 23:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA 1000 Индиан-Уэллс 2024: Арина Соболенко – Эмма Радукану, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Арина Соболенко – Эмма Радукану: прямой эфир Rus

Теннис смотреть онлайн

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЯТОГО ИГРОВОГО ДНЯ ИНДИАН-УЭЛЛС 2024

WTA

🇵🇱 Ига Швентек 6:4 6:0 🇨🇿 Линда Носкова

🇩🇰 Каролин Возняцки 6:2 4:6 6:0 🇺🇸 Кэти Волынец

🇮🇹 Ясмин Паолини 6:3 3:6 6:4 🇷🇺 Анна Калинская

🇩🇪 Анжелик Кербер 6:4 7:5 🇷🇺 Вероника Кудерметова

🇷🇺 Анастасия Павлюченкова 2:6 6:4 6:3 🇧🇷 Хаддад Майа

🇰🇿 Юлия Путинцева 6:4 6:1 🇺🇸 Мэдисон Киз

🇷🇺 Анастасия Потапова 6:1 6:1 🇦🇷 Надя Подороска

ATP

🇨🇿 Иржи Лехечка 6:4 6:4 🇷🇺 Андрей Рублев

🇪🇸 Карлос Алькарас 6:2 6:3 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим

🇮🇹 Янник Синнер 6:3 6:4 🇩🇪 Ян-Леннард Штруфф

🇺🇸 Бен Шелтон 7:6 3:6 7:6 🇦🇷 Франциско Серундоло

🇬🇷 Стефанос Циципас 6:3 6:3 🇺🇸 Фрэнсис Тиафо

🇩🇪 Александр Зверев 7:6 6:3 🇳🇱 Таллон Грикспур

🇭🇺 Фабиан Марожан 6:2 6:2 🇧🇷 Тьяго Вилдж

🇦🇺 Алекс Де Минор 7:5 6:0 🇰🇿 Александр Бублик



11-12 марта, понедельник Третий круг. Начало в 22:00

22:30 🇷🇺 Дарья Касаткина - 🇺🇸 Слоан Стивенс

00:00 🇷🇺 Анна Блинкова - 🇫🇷 Диан Парри

23:00 🇧🇾 Арина Соболенко - 🇬🇧 Эмма Радукану

05:30 🇷🇺 Даниил Медведев - 🇺🇸 Себастьян Корда