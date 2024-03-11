Касаткина – Стивенс: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция 11 марта

11 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/16 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, еще известный, как BNP Paribas Open 2024, из категории WTA 1000. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Слоан Стивенс (США).

Начало прямого эфира 11 марта ~ в 22:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA 1000 Индиан-Уэллс 2024: Дарья Касаткина – Слоан Стивенс, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Слоан Стивенс – Дарья Касаткина: прямой эфир Rus

Теннис Индиан-Уэллс 2024: прямой эфир Rus

РАСПИСАНИЕ ШЕСТОГО ИГРОВОГО ДНЯ ИНДИАН-УЭЛЛС 2024

Stadium 1

21:00 🇩🇰 Хольгер Руне - 🇮🇹 Лоренцо Музетти

23:00 🇧🇾 Арина Соболенко - 🇬🇧 Эмма Радукану

00:30 🇯🇵 Наоми Осака - 🇧🇪 Элизе Мертенс

04:00 🇷🇸 Новак Джокович - 🇮🇹 Лука Нарди

06:00 🇺🇦 Элина Свитолина - 🇺🇸 Эмма Наварро

Stadium 2

21:00 🇺🇸 Коко Гауфф - 🇮🇹 Люция Бронцетти

22:30 🇺🇸 Томми Пол - 🇫🇷 Уго Умбер

00:00 🇺🇸 Тейлор Фриц - 🇦🇷 Себастьян Баес

04:00 🇬🇷 Мария Саккари - 🇫🇷 Каролин Гарсия

05:30 🇷🇺 Даниил Медведев - 🇺🇸 Себастьян Корда

Stadium 3

21:00 🇫🇷 Гаэль Монфис - 🇬🇧 Кэмерон Норри

22:30 🇳🇴 Каспер Рууд - 🇫🇷 Артур Фис

00:00 🇫🇷 Адриан Маннарино - 🇧🇬 Григор Димитров

Stadium 4

21:00 🇨🇳 Юань Юэ - 🇺🇸 Каролин Долхайд

22:30 🇷🇺 Дарья Касаткина - 🇺🇸 Слоан Стивенс

00:00 🇷🇺 Анна Блинкова - 🇫🇷 Диан Парри