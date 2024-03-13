Касаткина – Юэ Юань: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция

Masters / WTA 1000 Индиан-Уэллс 2024: смотреть онлайн

В ночь с 13 на 14 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/8 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, еще известный, как BNP Paribas Open 2024, из категории WTA 1000. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Юэ Юань (Китай).

Начало прямого эфира 14 марта ~ в 04:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA 1000 Индиан-Уэллс 2024: Юэ Юань – Дарья Касаткина, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Дарья Касаткина – Юэ Юань: прямой эфир Rus

 

Тенниис: Индиан-Уэллс 2024: День 8 - видео обзор матчей

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Спортивные каналы:

Похожие материалы - теннис

Masters / WTA 1000 Индиан-Уэллс 2024: смотреть онлайн

Соболенко – Наварро: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция 13 марта

13 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/8 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, еще известный, как BNP Paribas Open 2024, из…
Мастерс Индиан-Уэллс 2024: смотреть онлайн

Медведев – Димитров: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция 13 марта

13 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, из серии Мастерс, еще известный, как 2024…
Тениис Индиан-Уэллс: смотреть онлайн

Циципас – Легечка: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция

12 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, из серии Мастерс, еще известный, как 2024…