Касаткина – Юэ Юань: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция

В ночь с 13 на 14 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/8 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, еще известный, как BNP Paribas Open 2024, из категории WTA 1000. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Юэ Юань (Китай).

Начало прямого эфира 14 марта ~ в 04:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA 1000 Индиан-Уэллс 2024: Юэ Юань – Дарья Касаткина, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Дарья Касаткина – Юэ Юань: прямой эфир Rus

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