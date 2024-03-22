Касаткина – Клэр Лю: WTA Майами 2024: прямая трансляция 22 марта

WTA 1000 Miami 2024 смотреть онлайн

22 марта 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1/32 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из категории WTA 1000 Mandatory, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Клэр Лю (США).

Начало прямого эфира 22 марта ~ в 21:30 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч WTA 1000 Miami 2024: Дарья Касаткина – Клэр Лю, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Дарья Касаткина – Клэр Лю: прямой эфир Rus

 

ATP | WTA 1000 Майами 2024: прямой эфир Rus

 

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