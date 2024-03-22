Павлюченкова – Роджерс: WTA Майами 2024: прямая трансляция

22 марта 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1/32 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из категории WTA 1000 Mandatory, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Анастасия Павлюченкова (Россия) и Шелби Роджерс (США).
Начало прямого эфира 22 марта ~ в 20:00 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч WTA 1000 Miami 2024: Анастасия Павлюченкова – Шелби Роджерс, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Анастасия Павлюченкова – Шелби Роджерс: прямой эфир Rus
ATP | WTA 1000 Майами 2024: прямой эфир Rus
Расписание матчей ATP | WTA 1000 Майами на 22-23 марта, МСК:
ATP 1000 WTA 1000 2-й круг.
🏟 Stadium:
19:00 🇺🇸 Коко Гауфф - 🇦🇷 Надя Подороска
*20:30 🇮🇹 Андреа Вавассори - 🇮🇹 Янник Синнер
*22:00 🇧🇷 Тьяго Сейбот Уайлд - 🇺🇸 Тейлор Фриц
2:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇮🇹 Камила Джорджи (НЕ РАНЕЕ)
🎙*3:30 🇭🇺 Мартон Фучович - 🇷🇺 Даниил Медведев
🏟 Grandstand:
18:00 🇪🇸 Паула Бадоса - 🇧🇾 Арина Соболенко
*19:30 🇨🇦 Денис Шаповалов - 🇬🇷 Стефанос Циципас
*21:00 🇨🇳 Чжу Линь - 🇺🇸 Джессика Пегула
*22:30 🇯🇵 Наоми Осака - 🇺🇦 Элина Свитолина
2:00 🇦🇺 Кристофер О'Коннелл - 🇺🇸 Фрэнсис Тиафо (НЕ РАНЕЕ)
🏟 Butch Buchholz:
🎙18:00 🇷🇺 Андрей Рублёв - 🇨🇿 Томаш Махач
*19:30 🇬🇧 Энди Маррей - 🇦🇷 Томас Мартин Этчеверри
*21:00 🇳🇴 Каспер Рууд - 🇫🇷 Люка Ван Аш
*22:30 🇺🇸 Слоан Стивенс - 🇷🇴 Сорана Кырстя
🎙*0:00 🇷🇺 Элина Аванесян - 🇹🇳 Онс Жабер
🏟 Корт 1:
18:00 🇦🇺 Сторм Хантер - 🇺🇸 Эмма Наварро
*19:30 🇭🇷 Донна Векич - 🇷🇺 Екатерина Александрова
🎙*21:00 🇷🇺 Анастасия Потапова - 🇺🇸 Даниэль Коллинз
*22:30 🇺🇸 Томми Пол - 🇺🇸 Мартин Дамм
*0:00 🇬🇧 Кэмерон Норри - 🇮🇹 Флавио Коболли
🏟 Корт 7:
18:00 🇷🇺 Анастасия Павлюченкова - 🇺🇸 Шелби Роджерс
🎙*19:30 🇷🇺 Дарья Касаткина - 🇺🇸 Клэр Лью
*21:00 🇳🇱 Таллон Грикспур - 🇺🇸 Алекс Микельсен
*22:30 🇨🇱 Николас Джарри - 🇬🇧 Джек Дрейпер
🏟 Корт 5:
18:00 🇫🇷 Уго Умбер - 🇳🇱 Ботик Ван де Зандсхульп
*19:30 🇩🇪 Доминик Кёпфер - 🇦🇷 Себастьян Баес
*21:00 🇰🇿 Александр Бублик - 🇮🇹 Маттео Арнальди
*22:30 🇨🇳 Цзюньчэн Шан - 🇪🇸 Алехандро Давидович Фокина
🏟 Корт 2:
18:00 🇮🇹 Жасмин Паолини - 🇺🇸 Кэти Волынец
*19:30 🇫🇷 Каролин Гарсия - 🇧🇬 Виктория Томова
*21:00 🇷🇺 Мария Тимофеева - 🇨🇿 Линда Носкова
*0:00 🇨🇳 Синьюй Цзян 🇨🇳 Юэ Юань - 🇺🇸 Мэдисон Киз 🇺🇸 Пэйтон Стирнс
🏟 Корт 3:
18:00 🇳🇱 Аранча Рус - 🇺🇦 Марта Костюк
*19:30 🇨🇦 Лейла Фернандес - 🇨🇴 Эмилиана Аранго
*Время ориентировочное, матч начнётся после окончания предыдущей встречи.