Павлюченкова – Роджерс: WTA Майами 2024: прямая трансляция

22 марта 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1/32 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из категории WTA 1000 Mandatory, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Анастасия Павлюченкова (Россия) и Шелби Роджерс (США).

Начало прямого эфира 22 марта ~ в 20:00 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч WTA 1000 Miami 2024: Анастасия Павлюченкова – Шелби Роджерс, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Анастасия Павлюченкова – Шелби Роджерс: прямой эфир Rus

ATP | WTA 1000 Майами 2024: прямой эфир Rus

Расписание матчей ATP | WTA 1000 Майами на 22-23 марта, МСК:

ATP 1000 WTA 1000 2-й круг.

🏟 Stadium:

19:00 🇺🇸 Коко Гауфф - 🇦🇷 Надя Подороска

*20:30 🇮🇹 Андреа Вавассори - 🇮🇹 Янник Синнер

*22:00 🇧🇷 Тьяго Сейбот Уайлд - 🇺🇸 Тейлор Фриц

2:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇮🇹 Камила Джорджи (НЕ РАНЕЕ)

🎙*3:30 🇭🇺 Мартон Фучович - 🇷🇺 Даниил Медведев

🏟 Grandstand:

18:00 🇪🇸 Паула Бадоса - 🇧🇾 Арина Соболенко

*19:30 🇨🇦 Денис Шаповалов - 🇬🇷 Стефанос Циципас

*21:00 🇨🇳 Чжу Линь - 🇺🇸 Джессика Пегула

*22:30 🇯🇵 Наоми Осака - 🇺🇦 Элина Свитолина

2:00 🇦🇺 Кристофер О'Коннелл - 🇺🇸 Фрэнсис Тиафо (НЕ РАНЕЕ)

🏟 Butch Buchholz:

🎙18:00 🇷🇺 Андрей Рублёв - 🇨🇿 Томаш Махач

*19:30 🇬🇧 Энди Маррей - 🇦🇷 Томас Мартин Этчеверри

*21:00 🇳🇴 Каспер Рууд - 🇫🇷 Люка Ван Аш

*22:30 🇺🇸 Слоан Стивенс - 🇷🇴 Сорана Кырстя

🎙*0:00 🇷🇺 Элина Аванесян - 🇹🇳 Онс Жабер

🏟 Корт 1:

18:00 🇦🇺 Сторм Хантер - 🇺🇸 Эмма Наварро

*19:30 🇭🇷 Донна Векич - 🇷🇺 Екатерина Александрова

🎙*21:00 🇷🇺 Анастасия Потапова - 🇺🇸 Даниэль Коллинз

*22:30 🇺🇸 Томми Пол - 🇺🇸 Мартин Дамм

*0:00 🇬🇧 Кэмерон Норри - 🇮🇹 Флавио Коболли

🏟 Корт 7:

18:00 🇷🇺 Анастасия Павлюченкова - 🇺🇸 Шелби Роджерс

🎙*19:30 🇷🇺 Дарья Касаткина - 🇺🇸 Клэр Лью

*21:00 🇳🇱 Таллон Грикспур - 🇺🇸 Алекс Микельсен

*22:30 🇨🇱 Николас Джарри - 🇬🇧 Джек Дрейпер

🏟 Корт 5:

18:00 🇫🇷 Уго Умбер - 🇳🇱 Ботик Ван де Зандсхульп

*19:30 🇩🇪 Доминик Кёпфер - 🇦🇷 Себастьян Баес

*21:00 🇰🇿 Александр Бублик - 🇮🇹 Маттео Арнальди

*22:30 🇨🇳 Цзюньчэн Шан - 🇪🇸 Алехандро Давидович Фокина

🏟 Корт 2:

18:00 🇮🇹 Жасмин Паолини - 🇺🇸 Кэти Волынец

*19:30 🇫🇷 Каролин Гарсия - 🇧🇬 Виктория Томова

*21:00 🇷🇺 Мария Тимофеева - 🇨🇿 Линда Носкова

*0:00 🇨🇳 Синьюй Цзян 🇨🇳 Юэ Юань - 🇺🇸 Мэдисон Киз 🇺🇸 Пэйтон Стирнс

🏟 Корт 3:

18:00 🇳🇱 Аранча Рус - 🇺🇦 Марта Костюк

*19:30 🇨🇦 Лейла Фернандес - 🇨🇴 Эмилиана Аранго

*Время ориентировочное, матч начнётся после окончания предыдущей встречи.