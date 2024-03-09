Касаткина – Доден: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция

9 марта в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/32 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, еще известный, как BNP Paribas Open 2024, из категории WTA 1000. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Осеан Доден (Франция).

Начало прямого эфира 9 марта в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA 1000 Индиан-Уэллс 2024: Осеан Доден – Дарья Касаткина, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Осеан Доден – Дарья Касаткина: Прямой эфир Rus

Теннис смотреть онлайн

Расписание трансляций Индиан-Уэллс 2024 на 9-10 марта:

22:00 🇫🇷 Осеан Доден - 🇷🇺 Дарья Касаткина

00:00 🇺🇸 Джессика Пегула - 🇷🇺 Анна Блинкова (НЕ РАНЕЕ)

01:00 🇷🇺 Людмила Самсонова - 🇯🇵 Наоми Осака

01:30 🇷🇸 Новак Джокович - 🇦🇺 Александар Вукич

05:00 🇺🇸 Пэйтон Стирнс - 🇧🇾 Арина Соболенко (НЕ РАНЕЕ)

07:00 🇷🇺 Даниил Медведев - 🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна (НЕ РАНЕЕ)