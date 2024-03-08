Хачанов – Зайбот Вилд: Мастерс Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция

9 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/32 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, из серии Мастерс, еще известный, как 2024 Indian Wells Open. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Тиагу Зайбот Вилд (Бразилия).

Начало прямого эфира 9 марта в 04:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Индиан-Уэллс 2024: Карен Хачанов – Тиагу Зайбот Вилд, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Карен Хачанов – Тьяго Сейбот Уайлд: прямой эфир Rus

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