Хачанов – Дьере: ATP Майами 2024: прямая трансляция

В ночь с 23 на 24 марта 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1/32 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из серии Мастерс, категории ATP 1000, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Ласло Дьере (Сербия).

Начало прямого эфира 23 марта ~ в 00:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Miami 2024: Ласло Дьере – Карен Хачанов, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Карен Хачанов – Ласло Дьере: прямой эфир Rus

Денис Шаповалов – Стефанос Циципас | ATP 1000 Miami 2024 - видео

Результаты матчей День 5, ATP | WTA 1000 Майами 23-24 марта:

ATP

🇧🇷 Тьяго Вилдж 6:3 6:4 🇺🇸 Тейлор Фриц

🇮🇹 Янник Синнер 6:3 6:4 🇮🇹 Андреа Вавассори

🇪🇸 Карлос Алькарас 6:2 6:1 🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна

🇨🇦 Денис Шаповалов 6:2 6:4🇬🇷 Стефанос Циципас

🇷🇺 Даниил Медведев 6:4 6:2 🇭🇺 Мартон Фучович

🇵🇱 Хуберт Хуркач 6:4 6:7 6:3🇰🇿 Александр Шевченко

🇩🇪 Александр Зверев 6:2 6:4 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим

🇬🇧 Энди Маррей 7:6 6:3 🇦🇷 Томас-Мартин Этчеверри

🇩🇪 Доминик Кепфер 6:3 6:2🇦🇷 Себастьян Баес

🇪🇸 Алехандро Давидович Фокина 6:3 7:5 🇨🇳 Шан Цзюньчэн

🇬🇧 Кэмерон Норри 7:5 6:7 6:2🇮🇹 Флавио Коболли

🇦🇷 Франциско Серундоло 7:6 6:7 6:1 🇦🇹 Себастьян Офнер

🇳🇱 Таллон Грикспур 7:6 6:7 6:4 🇺🇸 Алекс Микельсен

🇮🇹 Маттео Арнальди 6:4 6:1🇰🇿 Александр Бублик

🇺🇸 Себастьян Корда 6:7 6:3 6:1 🇪🇸 Роберто Баутиста-Агут

🇷🇺 Карен Хачанов 6:2 6:4 🇷🇸 Ласло Джере

🇨🇱 Николас Джарри 7:6 4:6 7:6 🇬🇧 Джек Дрейпер

🇦🇺 Кристофер О’Коннелл 7:5 7:6 🇺🇸 Фрэнсис Тиафо

🇳🇴 Каспер Рууд 7:6 1:6 6:1 🇫🇷 Люка Ван Аш

🇺🇸 Кристофер Юбэнкс 7:6 3:6 7:6 🇬🇧 Дэн Эванс

🇫🇷 Гаэль Монфис 6:7 6:1 6:2🇦🇺 Джордан Томпсон

🇺🇸 Мартин Дамм 4:6 2:1 / отказ 🇺🇸 Томми Пол

WTA

🇯🇵 Наоми Осака 6:2 7:6 🇺🇦 Элина Свитолина

🇵🇱 Ига Швентек 6:1 6:1 🇮🇹 Камила Джорджи

🇺🇦 Ангелина Калинина 6:4 1:6 6:1 🇧🇾 Арина Соболенко

🇺🇸 Джессика Пегула 6:4 4:1 / отказ 🇨🇳 Чжу Линь

🇰🇿 Елена Рыбакина 6:3 6:7 6:4 🇺🇸 Тейлор Таунсенд

🇨🇦 Лейла Фернандес 6:4 6:2🇨🇴 Эмилиана Аранго

🇷🇺 Элина Аванесян 6:1 4:6 6:3🇹🇳 Онс Жабер

🇬🇧 Кэти Бултер 6:2 6:3 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майа

🇷🇴 Сорана Кырстя 6:2 6:1 🇺🇸 Слоан Стивенс

🇷🇺 Дарья Касаткина 6:0 1:0 / отказ 🇺🇸 Клэр Лью

🇧🇾 Виктория Азаренко 6:4 7:5🇨🇳 Чжэн Циньвэнь

🇺🇸 Мэдисон Киз 6:4 7:6 🇨🇳 Ван Синьюй

🇰🇿 Юлия Путинцева 6:2 2:6 6:4 🇧🇪 Грeт Миннен

🇫🇷 Каролин Гарсия 6:1 5:2 / отказ 🇧🇬 Виктория Томова

🇬🇷 Мария Саккари 7:5 6:4 🇺🇦 Даяна Ястремская

🇷🇺 Анна Калинская 6:3 6:1 🇱🇻 Алена Остапенко

🇮🇹 Ясмин Паолини 7:6 7:5 🇺🇸 Кэти Волынец

🇺🇸 Даниэль Коллинс 6:2 6:2 🇷🇺 Анастасия Потапова