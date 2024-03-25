Хачанов – Черундоло: ATP Майами 2024: прямая трансляция 25 марта

25 марта 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из серии Мастерс, категории ATP 1000, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Франциско Черундоло (Аргентина).

Начало прямого эфира 25 марта ~ в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Miami 2024: Карен Хачанов – Франциско Черундоло, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Франсиско Черундоло – Карен Хачанов: прямой эфир Rus

ATP | WTA 1000 Майами 2024: прямой эфир Rus

Расписание матчей День 7, ATP | WTA 1000 Майами 24-25 марта:

Stadium

19:00 🇩🇪 Александр Зверев - 🇺🇸 Кристофер Юбэнкс

20:30 🇺🇸 Мэдисон Киз - 🇰🇿 Елена Рыбакина

22:00 🇺🇸 Коко Гауфф - 🇫🇷 Каролин Гарсия

02:00 🇪🇸 Карлос Алькарас - 🇫🇷 Гаэль Монфис

03:30 🇵🇱 Ига Швентек - 🇷🇺 Екатерина Александрова

Grandstand

18:00 🇬🇷 Мария Саккари - 🇷🇺 Анна Калинская

19:30 🇦🇺 Алекс де Минор - 🇩🇪 Ян-Леннард Штруфф

21:00 🇺🇸 Себастьян Корда - 🇵🇱 Хуберт Хуркач

22:30 🇧🇬 Григор Димитров - 🇩🇪 Янник Ханфманн

02:00 🇺🇸 Эмма Наварро - 🇺🇸 Джессика Пегула

Butch Buchholz

18:00 🇦🇷 Франциско Серундуло - 🇷🇺 Карен Хачанов

19:30 🇰🇿 Юлия Путинцева - 🇺🇦 Ангелина Калинина

21:00 🇧🇾 Виктория Азаренко - 🇬🇧 Кэти Бултер

22:30 🇷🇴 Сорана Кырстя - 🇺🇸 Даниэль Коллинс

00:00 🇮🇹 Лоренцо Музетти - 🇺🇸 Бен Шелтон

Корт 1

18:00 🇦🇺 Алексей Попырин - 🇭🇺 Фабиан Марожан