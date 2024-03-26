Хачанов – Зверев: ATP Майами 2024: прямая трансляция

ATP 1000 Miami 2024: смотреть онлайн

В ночь с 26 на 27 марта 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из серии Мастерс, категории ATP 1000, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Александр Зверев (Германия).

Начало прямого эфира 27 марта в 03:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Miami 2024: Александр Зверев – Карен Хачанов, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Александр Зверев – Карен Хачанов: прямой эфир Rus

 

ATP | WTA 1000 Майами 2024: прямой эфир Rus

 

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