Хачанов – Норри: ATP Монте-Карло 2024: прямая трансляция

8 апреля 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1-го круга, теннисного супер турнир на грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как Monte-Carlo Rolex Masters. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Кэмерон Норри (Великобритания).
Начало прямого эфира 8 апреля в 18:00 по московскому времени. Смотрите финальный матч ATP 1000 Monte-Carlo 2024: Карен Хачанов – Кэмерон Норри, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Карен Хачанов – Кемерон Норри: прямой эфир
ATP 1000 Монте-Карло 2024: прямой эфир Rus
Расписание матчей 8 апреля ATP Монте-Карло 2024:
Первый круг:
12:00 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим - 🇮🇹 Лука Нарди
13:30 🇧🇬 Григор Димитров - 🇲🇨 Валентин Вашро
15:00 🇬🇷 Стефанос Циципас - 🇷🇸 Ласло Джере
16:30 🇷🇺 Карен Хачанов - 🇬🇧 Кэмерон Норри
12:00 🇬🇧 Дэн Эванс - 🇦🇹 Себастьян Офнер
13:30 🇮🇹 Маттео Арнальди - 🇮🇳 Сумит Нагал
15:00 🇫🇷 Артур Фис - 🇫🇷 Маннарино
16:30 🇫🇷 Уго Умбер - 🇦🇷 Федерико Кориа
12:00 🇫🇷 Корентен Муте - 🇦🇺 Алексей Попырин
15:00 🇷🇺 Роман Сафиуллин - 🇪🇸 Хауме Мунар
13:30 🇦🇷 Франциско Серундоло - 🇩🇪 Даниэль Альтмайер
15:00 🇨🇱 Александро Табило - 🇦🇺 Кристофер О’Коннелл