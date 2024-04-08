Хачанов – Норри: ATP Монте-Карло 2024: прямая трансляция

8 апреля 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1-го круга, теннисного супер турнир на грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как Monte-Carlo Rolex Masters. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Кэмерон Норри (Великобритания).

Начало прямого эфира 8 апреля в 18:00 по московскому времени. Смотрите финальный матч ATP 1000 Monte-Carlo 2024: Карен Хачанов – Кэмерон Норри, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Карен Хачанов – Кемерон Норри: прямой эфир

ATP 1000 Монте-Карло 2024: прямой эфир Rus

Расписание матчей 8 апреля ATP Монте-Карло 2024:

Первый круг:

12:00 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим - 🇮🇹 Лука Нарди

13:30 🇧🇬 Григор Димитров - 🇲🇨 Валентин Вашро

15:00 🇬🇷 Стефанос Циципас - 🇷🇸 Ласло Джере

16:30 🇷🇺 Карен Хачанов - 🇬🇧 Кэмерон Норри

12:00 🇬🇧 Дэн Эванс - 🇦🇹 Себастьян Офнер

13:30 🇮🇹 Маттео Арнальди - 🇮🇳 Сумит Нагал

15:00 🇫🇷 Артур Фис - 🇫🇷 Маннарино

16:30 🇫🇷 Уго Умбер - 🇦🇷 Федерико Кориа

12:00 🇫🇷 Корентен Муте - 🇦🇺 Алексей Попырин

15:00 🇷🇺 Роман Сафиуллин - 🇪🇸 Хауме Мунар

13:30 🇦🇷 Франциско Серундоло - 🇩🇪 Даниэль Альтмайер

15:00 🇨🇱 Александро Табило - 🇦🇺 Кристофер О’Коннелл



