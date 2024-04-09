Джокович – Сафиуллин: ATP 1000 Монте-Карло 2024: прямая трансляция

9 апреля 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1/16 финала, теннисного супер турнир на грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как Monte-Carlo Rolex Masters. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Роман Сафиуллин (Россия).

Начало прямого эфира 9 апреля в 16:40 по московскому времени (задерживается). Смотрите финальный матч ATP 1000 Monte-Carlo 2024: Новак Джокович – Роман Сафиуллин, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Новак Джокович – Роман Сафиуллин: прямой эфир Rus

ATP 1000 Монте-Карло 2024: прямой эфир Rus

Расписание матчей 9 апреля, вторник. Второй круг:

🎙12:00 🇦🇺 Алекс Де Минор - 🇨🇭 Стэн Вавринка

*13:30 🇷🇸 Миомир Кецманович - 🇮🇹 Маттео Берреттини

*15:00 🇷🇸 Новак Джокович - 🇷🇺 Роман Сафиуллин

*16:30 🇩🇪 Александр Зверев - 🇦🇹 Себастьян Офнер

12:00 🇺🇸 Себастьян Корда - 🇪🇸 Алехандро Давидович Фокина

*13:30 🇵🇱 Хуберт Хуркач - 🇬🇧 Джек Дрейпер

*15:00 🇫🇷 Гаэль Монфис - 🇦🇺 Джордан Томпсон

*16:30 🇫🇷 Артур Фис - 🇮🇹 Лоренцо Музетти

12:00 🇨🇳 Чжичжэнь Чжан - 🇺🇸 Маркос Гирон

*15:00 🇨🇱 Николас Джарри - 🇦🇷 Томас Мартин Этчеверри

*16:30 🇭🇷 Борна Чорич - 🇩🇪 Ян-Леннард Штруфф

12:00 🇪🇸 Роберто Баутиста Агут - 🇦🇷 Факундо Диас Акоста

*15:00 🇺🇸 Тейлор Фриц 🇩🇰 Хольгер Руне - 🇳🇱 Уэсли Колхоф 🇭🇷 Никола Мектич

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.