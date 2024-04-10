Рублев – Попырин: ATP 1000 Монте-Карло 2024: прямая трансляция

10 апреля 2024 года, в Монте-Карло, Монако, пройдет матч 1/16 финала, теннисного супер турнир на грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как Monte-Carlo Rolex Masters. В корте встречаются: Андрей Рублёв (Россия) и Алексей Попырин (Австралия).
Начало прямого эфира 10 апреля в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Monte-Carlo 2024: Алексей Попырин – Андрей Рублёв, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Андрей Рублев – Алексей Попырин: прямой эфир Rus
ATP 1000 Монте-Карло 2024: прямой эфир Rus
Расписание матчей на 10 апреля, второй круг, третий круг:
🎙12:00 🇦🇺 Алексей Попырин - 🇷🇺 Андрей Рублёв
🎙*13:30 🇺🇸 Себастьян Корда - 🇮🇹 Янник Синнер
🎙*15:00 🇫🇷 Гаэль Монфис - 🇷🇺 Даниил Медведев
*16:30 🇩🇰 Хольгер Руне - 🇮🇳 Сумит Нагал
12:00 🇦🇺 Алекс Де Минор - 🇳🇱 Таллон Грикспур
*13:30 🇦🇷 Томас Мартин Этчеверри - 🇬🇷 Стефанос Циципас
*15:00 🇨🇱 Алехандро Табило - 🇳🇴 Каспер Рууд
🎙*16:30 🇷🇸 Миомир Кецманович - 🇧🇬 Григор Димитров
🎙12:00 🇷🇺 Карен Хачанов - 🇦🇷 Франсиско Черундоло
*13:30 🇵🇱 Хуберт Хуркач - 🇪🇸 Роберто Баутиста Агут
12:00 🇮🇹 Лоренцо Сонего - 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим
*13:30 🇨🇳 Чжичжэнь Чжан - 🇫🇷 Уго Умбер
* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи!