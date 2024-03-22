Рублёв – Махач: ATP Майами 2024: прямая трансляция 22 марта

22 марта 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1/32 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из серии Мастерс, категории ATP 1000, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Андрей Рублёв (Россия) и Томаш Махач (Чехия).

Начало прямого эфира 22 марта ~ в 20:00 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч ATP 1000 Miami 2024: Андрей Рублёв – Томаш Махач, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Андрей Рублев – Томаш Махач: прямой эфир Rus

ATP | WTA 1000 Майами 2024: прямой эфир Rus

ATP 1000 Майами 2024: День 2 - видео обзор матчей

Результаты 3 Дня ATP | WTA 1000 Майами:

ATP

🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим 7:5 6:4 🇦🇺 Адам Уолтон

🇫🇷 Гаэль Монфис 7:6 6:4 🇷🇸 Душан Лайович

🇦🇹 Себастьян Офнер 6:3 6:4🇯🇵 Кеи Нисикори

🇨🇱 Алехандро Табило 6:4 3:6 6:3 🇺🇸 Брендон Накашима

🇷🇸 Ласло Джере 7:5 7:6 🇭🇰 Колман Вонг

🇰🇷 Сун-Ву Квон 7:6 6:3 🇫🇷 Александр Мюллер

🇬🇧 Дэн Эванс 1:6 6:3 6:4 🇮🇹 Лоренцо Сонего

🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна 7:6 6:3 🇦🇺 Александр Вукич

🇪🇸 Роберто Баутиста-Агут 6:3 7:6 🇺🇸 Эмилио Нава

🇭🇺 Фабиан Марожан 6:3 6:2 🇺🇸 Александр Ковачевич

🇪🇸 Мартин Ландалус 6:3 1:6 7:5 🇪🇸 Хауме Мунар

🇷🇺 Роман Сафиуллин 6:2 6:4 🇦🇷 Диего Шварцман

🇩🇪 Даниэль Альтмайер 6:2 7:5 🇫🇷 Гарольд Майо

🇦🇺 Алексей Попырин 6:2 6:2 🇦🇷 Факундо Диас Акоста

🇩🇪 Янник Ханфманн 6:4 4:6 6:4 🇫🇮 Эмиль Руусувуори

🇰🇿 Александр Шевченко 6:7 7:6 7:5 🇨🇴 Даниэль Элахи Галан