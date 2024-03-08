Рублев – Маррей: Мастерс Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция

В ночь с 8 на 9 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/32 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, из серии Мастерс, еще известный, как 2024 Indian Wells Open. В корте встречаются: Андрей Рублёв (Россия) и Энди Маррей (Великобритания).

Начало прямого эфира 8 марта в 23:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Индиан-Уэллс 2024: Андрей Рублёв – Энди Маррей, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Теннис Индиан-Уэллс 2024: прямой эфир Rus

Андрей Рублёв – Энди Маррей: прямой эфир Rus