Андрей Рублев – Чжан Чжичжэнь: ATP Дубай 2024: прямая трансляция

26 февраля 2024 года в Дубае, ОАЭ, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Duty Free Tennis Championships, из категории ATP 500. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Чжан Чжичжэнь (Китай).

Начало прямого эфира 26 февраля в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 500 Теннисный чемпионат Дубая: Чжан Чжичжэнь – Андрей Рублев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Чжан Чжичжэнь – Андрей Рублев: прямой эфир Rus

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