Рублев – Казо: ATP Дубай 2024: прямая трансляция 28 февраля

ATP Dubai 2024:смотреть онлайн

28 февраля 2024 года в Дубае, ОАЭ, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Duty Free Tennis Championships, из категории ATP 500. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Артур Казо (Франция).

Начало прямого эфира 28 февраля в 13:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 500 Теннисный чемпионат Дубая: Артур Казо – Андрей Рублев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Андрей Рублев – Артур Казо: прямой эфир Rus

 

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Michael P
2 часа назад
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