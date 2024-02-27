Детройт Ред Уингз – Вашингтон Кэпиталз: видео онлайн 28 февраля

NHL Кубок Стэнли: смотреть онлайн

28 февраля 2024 года, в рамках турнира регулярный чемпионат НХЛ – Кубка Стэнли, в Детройте, США, на стадионе «Литтл Сизарс-арена» пройдет важный матч: местный Детройт Ред Уингз (США) принимает ХК Вашингтон Кэпиталз (США). 

В текущем сезоне Детройт, впечатляет своим выступлением: после 20 проведенных матчей, команда сумела набрать 30 очков из доступных 40 возможных!

Начало прямого эфира 28 февраля в 03:00 по московскому времени. Смотрите матч Детройт Ред Уингз – Вашингтон Кэпиталз на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Детройт Ред Уингз – Вашингтон Кэпиталз: видео обзор

 

Предлагаем вашему вниманию, последний матч соперников от 29.09.2023

Детройт Ред Уингз – Вашингтон Кэпиталз: видео обзор

 

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