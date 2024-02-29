Рублев – Корда: ATP Дубай 2024: прямая трансляция 29 февраля

29 февраля 2024 года в Дубае, ОАЭ, пройдет матч 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Duty Free Tennis Championships, из категории ATP 500. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Себастьян Корда (США).

Начало прямого эфира 29 февраля ~ в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP 500 Теннисный чемпионат Дубая: Себастьян Корда – Андрей Рублев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

WTA Dubai 2024: прямой эфир Rus

Себастьян Корда – Андрей Рублев: прямой эфир Rus