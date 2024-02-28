Хачанов – Легечка: ATP Дубай 2024: прямая трансляция 28 февраля

28 февраля 2024 года в Дубае, ОАЭ, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Duty Free Tennis Championships, из категории ATP 500. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Иржи Легечка (Чехия).

Начало прямого эфира 28 февраля ~ в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP 500 Теннисный чемпионат Дубая: Иржи Легечка – Карен Хачанов, на русском языке в прямом эфире и в записи!

WTA Dubai 2024: прямой эфир Rus

Иржи Легечка – Карен Хачанов: прямой эфир Rus