Хачанов – Попырин: ATP Доха 2024: прямая трансляция 23 февраля

23 февраля 2024 года в Доха, ОАЭ, пройдет матч 1/2 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах, известный, как Открытый чемпионат Катара по теннису среди мужчин, из категории ATP 250. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Алексей Попырин (Австралия).

Начало прямого эфира 23 февраля в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч ABN AMRO World Tennis Tournament: Карен Хачанов – Алексей Попырин, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Алексей Попырин – Карен Хачанов: прямой эфир Rus

ATP Доха 2024: 1/4 финала - видео обзор