Андрей Рублев – Ришар Гаске: ATP Доха 2024: прямая трансляция

ATP Doha: смотреть онлайн21 февраля 2024 года в Доха, ОАЭ, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах, известный, как Открытый чемпионат Катара по теннису среди мужчин, из категории ATP 250. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Алекс Ришар Гаске (Франция).

Начало прямого эфира 21 февраля в 18:55 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч ABN AMRO World Tennis Tournament: Андрей Рублев – Ришар Гаске, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Андрей Рублев – Ришар Гаске: прямой эфир Rus

 

Теннис смотреть онлайн

 

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