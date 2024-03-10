Рублев – Легечка: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция

В ночь с 10 на 11 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/18 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, из серии Мастерс, еще известный, как 2024 Indian Wells Open. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Иржи Легечка (Чехия).
Начало прямого эфира 11 марта ~ в 01:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Индиан-Уэллс 2024: Андрей Рублев – Иржи Легечка, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Андрей Рублев – Иржи Легечка: прямой эфир Rus
Теннис Индиан-Уэллс 2024: прямой эфир Rus
Результаты четвертого игрового дня Индиан-Уэллс
ATP
🇺🇸 Тейлор Фриц 7:6 6:2 🇨🇱 Алехандро Табило
🇷🇸 Новак Джокович 6:2 5:7 6:3 🇦🇺 Александр Вукич
🇷🇺 Даниил Медведев 6:2 6:3🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна
🇩🇰 Хольгер Руне / отказ 🇨🇦 Милош Раонич
🇺🇸 Томми Пол 6:2 6:2 🇺🇸 Алекс Микельсен
🇳🇴 Каспер Рууд 6:4 7:6 🇸🇰 Лукаш Кляйн
🇫🇷 Гаэль Монфис 6:0 6:7 6:2 🇵🇱 Хуберт Хуркач
🇬🇧 Кэмерон Норри 6:4 6:4 🇮🇹 Лоренцо Сонего
🇧🇬 Григор Димитров 7:5 6:2 🇫🇷 Александр Мюллер
🇦🇷 Себастьян Баес 7:5 6:3 🇮🇹 Фабио Фоньини
🇫🇷 Уго Умбер 6:4 6:4 🇺🇸 Патрик Кипсон
🇮🇹 Лука Нарди 6:3 3:6 6:3 🇨🇳 Чжан Чжичжэнь
🇮🇹 Лоренцо Музетти 6:4 2:6 7:5 🇨🇦 Денис Шаповалов
🇺🇸 Себастьян Корда 6:4 6:2 🇷🇺 Роман Сафиуллин
🇫🇷 Адриан Маннарино 6:1 6:2🇨🇿 Томаш Махач
🇫🇷 Артур Фис 6:3 6:4 🇪🇸 Алехандро Давидович Фокина
🇮🇹 🇮🇹 Синнер/Сонего 7:5 6:1 🇷🇺🇷🇺 Хачанов/Рублев
WTA
🇺🇸 Коко Гауфф 2:6 6:3 7:6 🇫🇷 Клара Бюрель
🇧🇾 Арина Соболенко 6:7 6:2 7:6 🇺🇸 Пейтон Стирнс
🇷🇺 Дарья Касаткина 6:3 7:6 🇫🇷 Осеан Доден
🇫🇷 Каролин Гарсия 6:1 3:6 6:3🇧🇬 Виктория Томова
🇺🇸 Слоан Стивенс 6:0 7:5 🇷🇴 Сорана Кырстя
🇮🇹 Люция Бронцетти 6:3 6:4 🇺🇦 Ангелина Калинина
🇧🇪 Элизе Мертенс 6:1 6:4 🇨🇳 Синьюй Ван
🇨🇳 Юэ Юань 6:4 6:3 🇨🇳 Чжэн Циньвэнь
🇺🇦 Элина Свитолина 6:3 2:6 6:1 🇨🇿 Катерина Синякова
🇺🇸 Эмма Наварро 4:6 7:5 7:5 🇺🇦 Леся Цуренко
🇷🇺 Анна Блинкова 6:2 3:6 6:3 🇺🇸 Джессика Пегула
🇯🇵 Наоми Осака 7:5 6:3 🇷🇺 Людмила Самсонова
🇬🇧 Эмма Радукану 4:0 / отказ 🇺🇦 Даяна Ястремская
🇬🇷 Мария Саккари 5:7 6:4 6:0 🇷🇺 Диана Шнайдер
🇺🇸 Каролин Долхайд 7:5 2:6 6:3 🇧🇾 Виктория Азаренко
🇫🇷 Диан Парри 7:5 5:7 6:2 🇨🇦 Лейла Фернандес