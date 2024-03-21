Кудерметова – Синьюй Ван: WTA Майами 2024: прямая трансляция

В ночь с 21 на 22 марта 2024 года, Майами, США, пройдет матч 1/32 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из категории WTA 1000 Mandatory, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Синьюй Ван (Китай).

Начало прямого эфира 22 марта в 00:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA 1000 Miami 2024: Вероника Кудерметова – Синьюй Ван, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Вероника Кудерметова – Синьюй Ван: прямой эфир Rus

ATP | WTA 1000 Майами 2024: прямой эфир Rus