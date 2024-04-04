Кудерметова – Майа: WTA Чарльстон 2024: прямая трансляция

4 апреля 2024 года, в Чарлстоне, США, пройдет матч 1/8 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых грунтовых кортах: Volvo Car Open из категории WTA 500, еще известный под названием: Credit One Charleston Open. В корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Беатрис Хаддад Майа (Бразилия).

Начало прямого эфира 4 апреля в 22:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA 500 Charleston Open: Беатрис Хаддад Майа – Вероника Кудерметова, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Беатрис Хаддад Майа – Вероника Кудерметова: прямой эфир

WTA 500 Чарльстон 2024: прямой эфир Rus