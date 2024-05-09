Кудерметова – Кербер: WTA Рим 2024: прямая трансляция

9 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/32 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из категории WTA 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 4 750 000. В корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Анжелика Кербер (Германия).

Начало прямого эфира 9 мая в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Rome Open: Вероника Кудерметова – Анжелика Кербер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Вероника Кудерметова – Анжелика Кербер: прямой эфир Rus

Результаты игрового дня 8 мая ATP / WTA Рим 2024:

🇮🇹 Лучано Дардери 6:7 6:3 7:6 🇨🇦 Денис Шаповалов

🇩🇪 Янник Ханфманн 6:3 6:2 🇨🇿 Якуб Меншик

🇮🇹 Флавио Коболли 6:4 6:2 🇩🇪 Максимилиан Мартерер

🇧🇷 Тьяго Монтейро 6:2 7:5 🇫🇷 Гаэль Монфис

🇨🇳 Чжан Чжичжэнь 6:2 7:5 🇨🇴 Даниэль Элахи Галан

🇷🇺 Павел Котов 6:1 6:1 🇺🇸 Алекс Микельсен

🇵🇹 Нуно Боржеш 6:7 6:4 7:6🇪🇸 Педро Мартинес

🇰🇿 Александр Шевченко 6:3 6:2 🇭🇺 Фабиан Марожан

🇦🇺 Александр Вукич 6:2 6:2 🇦🇷 Диего Шварцман

🇫🇷 Артур Риндеркнех 7:6 5:6 / перенесен 🇮🇹 Франческо Пассаро

🇫🇷 Теренс Атман 6:4 6:4 🇺🇸 Кристофер Юбэнкс

🇯🇵 Есихито Нишиока 6:3 2:6 7:6 🇦🇹 Себастьян Офнер



🇯🇵 Наоми Осака 7:6 6:1 🇫🇷 Клара Бюрель

🇺🇸 София Кенин 6:3 6:2 🇮🇹 Лючия Бронцетти

🇩🇪 Татьяна Мария 7:6 3:6 6:2🇨🇿 Линда Фрухвиртова

🇨🇿 Бренда Фрухвиртова 3:6 6:2 6:0 🇺🇸 Тейлор Таунсенд

🇺🇦 Леся Цуренко 6:2 3:6 7:6 🇭🇷 Донна Векич

🇷🇺 Анна Блинкова 6:2 6:3 🇫🇷 Диан Парри

🇵🇱 Магда Линетт 6:3 6:2 🇨🇳 Чжу Линь

🇨🇿 Катерина Синякова 6:4 6:2 🇮🇹 Нурия Бранкаччо

🇷🇺 Элина Аванесян 6:7 6:0 7:5 🇪🇸 Кристина Букша

🇺🇸 Бернарда Пера 7:6 6:3 🇺🇸 Каролина Долхайд

🇧🇾 Александра Саснович 6:2 7:6 🇸🇰 Анна-Каролина Шмидлова

🇪🇬 Маяр Шериф 6:2 6:2 🇭🇷 Петра Мартич

🇪🇸 Ребекка Машарова 7:5 3:6 / перенесен 🇷🇴 Ирина Бегу

🇲🇽 Рената Сарасуа 5:2 / перенесен 🇮🇹 Элизабетта Коччаретто

🇦🇷 Мария Лурдес Карле 6:2 4:6 2:2 / перенесен 🇩🇪 Лаура Зигемунд

🇦🇷 Надя Подорошка 3:1 / перенесен 🇪🇸 Сара Соррибес Тормо