Касаткина – Мария: WTA Рим 2024: прямая трансляция

WTA Rome Open: смотреть онлайн

9 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/32 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из категории WTA 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 4 750 000. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Татьяна Мария (Германия).

Начало прямого эфира 9 мая в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Rome Open: Дарья Касаткина – Татьяна Мария, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Дарья Касаткина – Татьяна Мария: прямой эфир Rus

 

Мирра Андреева - Паула Бадоса: WTA Рим - видео обзор

 

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