Сафиуллин – Муте: ATP 1000 Рим 2024: прямая трансляция

9 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/64 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 7 750 000. В корте встречаются: Роман Сафиуллин (Россия) и Корентен Муте (Франция).

Начало прямого эфира 9 мая ~ в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Rome Open: Корентен Муте – Роман Сафиуллин, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Роман Сафиуллин – Корентен Муте: прямой эфир Rus

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