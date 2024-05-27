Сафиуллин – Лайович: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

27 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1-го раунда, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Роман Сафиуллин (Россия) и Душан Лайович (Сербия).

Начало прямого эфира 27 мая ~ в 16:30 по московскому времени (матч задерживается, из-за дождя). Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Душан Лайович – Роман Сафиуллин, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Душан Лайович – Роман Сафиуллин: прямой эфир Rus

Ролан Гаррос 2024: День 1 - видео обзор матчей

Расписание матчей 27 мая, Roland Garros 1-й круг (МСК):

🏟 Court Philippe Chatrier:

13:00 🇺🇸 Сачия Викери - 🇹🇳 Онс Жабер

*14:30 🇵🇱 Ига Швентек - 🇫🇷 Леолия Жанжан

🎙*16:00 🇩🇪 Александр Зверев - 🇪🇸 Рафаэль Надаль

🎙21:15 🇫🇷 Гаэль Монфис - 🇧🇷 Тьяго Сейбот Уайлд (НЕ РАНЕЕ)

🏟 Court Suzanne Lenglen:

12:00 🇺🇸 Кристофер Юбэнкс - 🇮🇹 Янник Синнер

*14:00 🇭🇺 Мартон Фучович - 🇬🇷 Стефанос Циципас

*16:00 🇺🇸 Коко Гауфф - 🇷🇺 Юлия Авдеева

*17:30 🇺🇦 Элина Свитолина - 🇨🇿 Каролина Плишкова

🏟 Court Simonne Mathieu:

12:00 🇪🇸 Ребекка Масарова - 🇨🇿 Маркета Вондроушова

*13:30 🇮🇹 Маттео Арнальди - 🇫🇷 Артур Фис

*15:30 🇬🇷 Мария Саккари - 🇫🇷 Варвара Грачева

🎙*17:00 🇩🇪 Доминик Кёпфер - 🇷🇺 Даниил Медведев

🏟 Корт 14:

12:00 🇺🇸 Бен Шелтон - 🇨🇵 Уго Гастон

🎙*14:00 🇷🇺 Анна Калинская - 🇫🇷 Клара Бюрель

*15:30 🇫🇷 Люка Ван Аш - 🇨🇦 Денис Шаповалов

*17:30 🇫🇷 Фиона Ферро - 🇫🇷 Диан Парри

🏟 Корт 7:

12:00 🇦🇺 Дарья Сэвилл (Гаврилова) - 🇮🇹 Жасмин Паолини

🎙*13:30 🇷🇺 Карен Хачанов - 🇮🇳 Сумит Нагал

*15:30 🇨🇦 Лейла Фернандес - 🇫🇷 Джессика Понше

*17:00 🇦🇷 Педро Качин - 🇺🇸 Томми Пол

🏟 Корт 6:

12:00 🇯🇵 Ёсихито Нисиока - 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим

*14:00 🇺🇸 Даниэль Коллинз - 🇺🇸 Кэролайн Доулхайд

*15:30 🇮🇹 Маттиа Беллуччи - 🇺🇸 Фрэнсис Тиафо

*17:30 🇮🇹 Элизабетта Коччаретто - 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майя

🏟 Корт 4:

12:00 🇷🇺 Анастасия Потапова - 🇷🇺 Камилла Рахимова

*13:30 🇸🇰 Йозеф Ковалик - 🇺🇸 Маркос Гирон

*15:30 🇦🇹 Филип Мисолич - 🇦🇺 Кристофер О'Коннелл

*17:30 🇬🇧 Хэрриет Дарт - 🇨🇿 Линда Носкова

🏟 Корт 5:

🎙12:00 🇰🇿 Александр Шевченко - 🇷🇺 Аслан Карацев

*14:00 🇺🇦 Ангелина Калинина - 🇨🇴 Мария Камила Осорио Серрано

*15:30 🇺🇦 Юлия Стародубцева - 🇪🇸 Кристина Букша

🎙*17:00 🇷🇸 Душан Лайович - 🇷🇺 Роман Сафиуллин

🏟 Корт 8:

12:00 🇦🇺 Макс Пёрселл - 🇩🇪 Генри Сквайр

*14:00 🇦🇷 Франсиско Серундоло - 🇩🇪 Янник Ханфманн

*16:00 🇨🇦 Бьянка Андрееску - 🇪🇸 Сара Соррибес Тормо

*17:30 🇦🇷 Юлия Риера - 🇷🇴 Ирина-Камелия Бегу

🏟 Корт 9:

12:00 🇷🇺 Людмила Самсонова - 🇵🇱 Магда Линетт

*13:30 🇧🇷 Густаво Хейде - 🇦🇷 Себастьян Баес

*15:30 🇧🇷 Тьяго Монтейро - 🇷🇸 Миомир Кецманович

*17:30 🇺🇸 Бернарда Пера - 🇯🇵 Нао Хибино

🏟 Корт 12:

12:00 🇫🇮 Эмиль Руусувуори - 🇰🇷 Сун Ву Квон

*14:00 🇧🇬 Виктория Томова - 🇷🇺 Екатерина Александрова

*15:30 🇭🇺 Панна Удварди - 🇷🇺 Анастасия Павлюченкова

*17:00 🇨🇴 Даниэль Элахи Галан - 🇮🇹 Лоренцо Музетти

🏟 Корт 13:

12:00 🇫🇷 Осеан Доден - 🇺🇸 Кайла Дэй

*13:30 🇬🇧 Кэмерон Норри - 🇷🇺 Павел Котов

*15:30 🇮🇹 Фабио Фоньини - 🇳🇱 Ботик Ван де Зандсхульп

*17:30 🇫🇷 Эльза Жакмо - 🇷🇴 Ана Богдан

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.