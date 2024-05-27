Зверев – Надаль: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

Roland Garros 2024: прямая трансляция

27 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1-го раунда, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Рафаэль Надаль (Испания) и Александр Зверев (Германия). 

Начало прямого эфира 27 мая ~ в 16:00 по московскому времени (матч задерживается, из-за дождя).  Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Александр Зверев – Рафаэль Надаль, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Александр Зверев – Рафаэль Надаль: прямой эфир Rus

 

Ролан Гаррос 2024: прямой эфир Rus

 

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Олег Свитов
25 минут назад
Зверев победит )))
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